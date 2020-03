Nederlandse jongerenbedevaart naar Rome geannuleerd

Utrecht

Hoewel de reis al tot in detail was voorbereid, bleek het besluit om niet te gaan onafwendbaar. ‘We wilden voorkomen dat we met een groep twee weken in quarantaine zouden moeten omdat iemand klachten heeft’, zegt Gerrie Conen, de projectleider van JongKatholiek .

Volgens de site van de Nederlandse bisschoppenconferentie hadden sommige deelnemers zich inmiddels zelf al afgemeld. Alle deelnemers krijgen hun geld terug. De organisatie kijkt naar de mogelijkheden voor een nieuwe datum. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .