Paus: Bisschoppensynode in 2022 over synodaliteit van de kerk

Paus Franciscus heeft besloten dat de volgende bisschoppensynode over het thema van kerkelijke ‘synodaliteit’ zal gaan. Daarmee gaat het over medeverantwoordelijkheid en inspraak van alle gelovigen.

Paus Franciscus groet de pers tijdens de bisschoppensynode over het gezin in 2015. (beeld afp / Alberto Pizzoli)

Vaticaanstad

Het officiële thema van de synode luidt: ‘Voor een synodale kerk: kerkelijke gemeenschap, participatie, evangelisatie’. Zij zal in oktober 2022 worden gehouden en elke bisschoppenconferentie zal een afgevaardigde sturen.

Binnen de rooms-katholieke theologie duidt de term synodaliteit op een wijze van kerkzijn waarin alle gelovigen, ieder op eigen wijze en afhankelijk van zijn of haar plaats in de kerk, medeverantwoordelijkheid dragen voor het kerkelijk leven. Dit uit zich eveneens in de deelname van de gelovigen in besluitvorming, terwijl dit nu nog veelal hiërarchisch geregeld is zonder inspraak van gelovigen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .