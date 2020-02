Het Vaticaan lanceert een ‘task force’ voor wereldwijde misbruikbestrijding

Paus Franciscus heeft een werkgroep opgericht die bisschoppenconferenties en kloosterordes wereldwijd moet helpen bij de voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik. De ‘task force’ is een zoveelste direct gevolg van de misbruiktop die in februari 2019 in Rome werd gehouden.

Paus Franciscus tijdens de misbruiktop in februari 2019. Hij is vergezeld van pater Frederico Lombardi, de voorzitter van de vergadering (links), kardinaal Blase Cupich van Chicago (rechts van de paus) en zuster Veronica Openibo (rechts), een van de sprekers tijdens de top. (beeld AFP / Vatican Media)

Vaticaanstad

De regels die paus Franciscus sinds enkele maanden heeft uitgevaardigd, met name in zijn besluit met de titel ‘Vos estis lux mundi’ van 7 mei 2019, moet op alle niveau’s worden geïmplementeerd. In veel landen wereldwijd is binnen bisdommen of op nationaal niveau nog niet of nauwelijks gewerkt aan regelgeving omtrent de omgang met seksueel misbruik.

De groep is gevormd voor een periode van twee jaar en wordt in haar dagelijkse activiteiten gecoördineerd door Andrew Azzopardi die op Malta verantwoordelijk voor de bescherming van minderjarigen. Ook zijn er verschillende kerkrechtdeskundigen betrokken. De activiteiten van de groep worden gesponsord door giften van weldoeners die geld in een daartoe gesticht fonds hebben gestort. <

