Nederlandse bisschoppen maken weinig gebruik ruimte rond askruisje

Amersfoort

In 2014 kregen de Nederlandse bisschoppen van Rome de mogelijkheid om het askruisje op Aswoensdag niet alleen door priesters, maar ook door diakens te laten uitdelen. Deze as moest dan wel door de bisschop of priester gezegend zijn. Het askruisje is een rooms-katholiek ritueel dat de start van de veertigdagentijd kenmerkt en het Bijbelse symbool van het strooien van as op het hoofd als teken..

