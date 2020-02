Poolse bisschoppen verbieden collega uit Kazachstan mis te vieren

De Poolse bisschoppenconferentie heeft de emeritus-bisschop van Karaganda (Kazachstan), Jan Pawel Lenga, verboden om te preken en voor te gaan in kerkdiensten. Hij noemt paus Franciscus de antichrist en erkent alleen diens voorganger Benedictus XVI nog als paus.

Warschau

Lenga, die uit Poolse ouders werd geboren maar in de Sovjetunie opgroeide, heeft in het verleden paus Franciscus uitgemaakt voor de antichrist en weigert hem te noemen tijdens het eucharistisch gebed, zoals de rooms-katholieke liturgie dat voorschrijft.

In juni 2019 was Lenga een van de vijf bisschoppen die een ‘Verklaring van Waarheden’ ondertekende die de traditionele kerkelijke leer wilde verdedigen tegen ‘vrijwel wereldwijde leerstellige verwarring en desoriëntatie’ in de katholieke kerk onder paus Franciscus. Twee andere bisschoppen uit Kazachstan ondertekenden de verklaring, samen met de kardinalen Burke (Verenigde Staten) en Peta (Li..

