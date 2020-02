Duizenden kerkdiensten in Italië afgelast wegens coronavirus

Verlaten straten bij de bedevaartskerk in de stad Codogno ten zuiden van Milaan op zondag 22 februari. De stad was door de autoriteiten afgesloten wegens uitbraken van het coronavirus. (beeld AFP / Miguel Medina)

Rome

Gelovigen in deze Noord-Italiaanse bisdommen worden opgeroepen om via televisie kerkdiensten te volgen. Daarnaast zijn ook kerkelijke ontmoetingen in plaatselijke parochies allemaal geannuleerd. Begrafenissen en huwelijken mogen slechts in besloten kring plaatsvinden.

In Venetië is de Antoniusbasiliek, een van de meest bezochte kerken ter wereld, alleen nog voor persoonlijk gebed door individuele gelovigen toegankelijk.

