Katholieke kerk veroordeelt bezetting grondgebied door Israëlische kolonisten

Jeruzalem

Volgens een persverklaring hebben op vrijdag 21 februari ‘duizenden Israëlische kolonisten zich zonder toestemming verzameld op het terrein dat in bezit is van het Latijnse patriarchaat’. Het terrein bevindt zich niet ver van Tubas in het noorden van de Westelijke Jordaanoever, het grondgebied dat samen met de Gazastrook de staat Palestina vormt.

Het Latijnse patriarchaat, zoals de rooms-katholieke vertegenwoordiging in het Heilig Land officieel heet, spreekt over ‘een grove schending van het eigendomsrecht’. De kolonisten zijn met auto’s en bussen aangereisd, zoals blijkt uit foto’s die het patriarchaat op zijn internetsite plaatste. Bovendien werden enkele dagen eerder al ‘koeien meegenomen die op het grondgebied grote schade hebbe..

