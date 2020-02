Plannen voor Arabische Wereldjongerendagen

De rooms-katholieke bisschoppen in de Arabische landen hebben plannen voor de organisatie van Arabische Wereldjongerendagen. Deze zouden al binnen afzienbare tijd in Jordanië kunnen worden georganiseerd.

Paus Franciscus werd in 2019 verwelkomd door 700.000 jongeren tijdens de slotmis van de Wereldjongerendagen in Panama. (beeld afp / Marvin Recinos)

Rome

De plannen werden gepresenteerd tijdens de ontmoeting van de Arabische Bisschoppenconferentie die in Rome van 17 tot 20 februari haar jaarlijkse plenaire vergadering hield. De katholieke wereldjongerendagen verzamelen sinds 1985 elke twee of drie jaar honderdduizenden jongeren in een stad ergens ter wereld. In 2019 vonden ze in Panama plaats, in 2022 staan ze in Lissabon (Portugal) gepland. ..

