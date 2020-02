Paus erkent drie martelaren El Salvador

(beeld ND)

Aartbisschop Oscar Romero en de jezuïet Rutilio Grande. (beeld ND)

Vaticaanstad

De drie werden op 12 maart 1977 vermoord door doodseskaders. Rutilio Grande werd bekend wegens zijn strijd voor de allerarmsten in het dorp Aguilares. De bevriende bisschop, Oscar Romero, nam de strijd voor de zwaksten en armsten op zijn beurt op. Hij werd ook vermoord. Grande was ook met paus Francsicus bevriend, die net als hij lid was van de orde van de jezuïeten. Een datum voor een zalig..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .