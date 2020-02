Emiraten helpen bij opbouw kerk in Mosul

De Verenigde Arabische Emiraten schenken 50 miljoen dollar voor de wederopbouw van de Sint-Thomaskerk in Mosul. Deze werd door terreurbeweging ISIS verwoest. De herstelwerkzaamheden zullen in april beginnen.

De Syrisch-Orthodoxe Sint-Thomaskerk in Mossul na de verwoesting door IS. (beeld AFP / Ahmad Al-rubaye)

Bagdad

De herstelwerkzaamheden worden door de Unesco gecoördineerd en maken deel uit van het in 2018 gestarte project ‘Revive the spirit of Mosul’ (doe de geest van Mossul herleven). Het doel is om de multireligieuze en multi-etnische identiteit van de Noord-Irakese stad te herstellen.

Mosul werd in december 2017 op IS terugveroverd door Irakese strijdkrachten. In tegenstelling tot de nabijgelegen moskee werd de historische kerk, die al in de achtste eeuw werd gebouwd, niet opgeblazen zodat een renoverende herbouw mogelijk is.

