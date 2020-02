Arkgemeenschap maakt misbruik door stichter Jean Vanier bekend

Jean Vanier, de stichter van de gemeenschappen van L'Arche, ontvangt in 2015 in Londen de prestigieuze Templetonprijs. (beeld EPA / Facundo Arrizabalaga)

Parijs

De Franstalige Canadees Jean Vanier (1928-2019) stichtte als rooms-katholiek in 1960 de gemeenschap van L’Arche, in Nederland bekend als Arkgemeenschappen. In deze gemeenschappen – inmiddels 154 in 38 landen – wonen personen met en zonder verstandelijke handicap samen. Vanier gold tot afgelopen weekend als een groot spiritueel leider en een ‘levende heilige’.

De gemeenschap van L’Arche ontving een eerste melding van seksueel misbruik door Vanier in mei 2016. Een vrouw beschreef een seksuele relatie die plaats had binnen het kader van geestelijke begeleiding. Jean Vanier gaf de relatie toe en vroeg vergeving.

