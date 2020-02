Voor het eerst sinds de Reformatie weer een mis in de ‘kerk van Calvijn’

Genève

In 1535 werd de kathedraal van Genève met geweld ontdaan van alles wat teveel met de rooms-katholieke eredienst te maken had: beelden, meubels en afbeeldingen werden verwoest en verwijderd. De katholieke geestelijkheid werd weggejaagd en de katholieke mis werd verboden. Vanaf 1541 preekte Calvijn er 23 jaar lang, met een korte onderbreking.

Maar de kerk heeft in de volksmond haar betiteling ‘kathedraal’ behouden. De bisschop van Genève week echter in de 16e eeuw uit naar Annecy, dat tegenwoordig in Frankrijk ligt, en de stad zelf valt nu onder het Zwitserse bisdom Lausanne-Genève-Fribourg, waarvan de bisschop in de katholieke stad Fribourg zetelt.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .