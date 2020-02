Laat meer vluchtelingen toe: oproep kardinalen aan Europese bisschoppen

Drie vooraanstaande kardinalen hebben de afzonderlijke Europese bisschoppenconferenties middels een brief opgeroepen in samenspraak met hun nationale overheden de huisvesting te organiseren voor vluchtelingen die momenteel op het Griekse eiland Lesbos verblijven.

De oproep is geschreven door kardinaal Jean-Claude Höllerich, de aartsbisschop van Luxemburg en voorzitter van de bisschoppenconferenties van de Europese Unie, kardinaal Michael Czerny die in het Vaticaan verantwoordelijk is voor vluchtelingenvraagstukken en kardinaal Konrad Krajewski, die in Rome namens de paus voor de armen zorgt.

De brief wijst op de meer dan 20.000 volwassenen en meer dan 1100 alleenstaande minderjarigen die op Lesbos en andere Griekse opvangkampen ‘in precaire en overbevolkte structuren’ leven. Op 6 september 2015 riep paus Franciscus alle ‘parochies, religieuze gemeenschappen, kloosters en bedevaartsoorden in Europa’ op vluchtelingen op te vangen. De drie kardinalen doen nu een hernieuwde op..

