Vanaf Aswoensdag samen op naar Pasen

Een van de mooiste hoofdstukken van de Regel van Benedictus voor monniken, is gewijd aan het houden van de veertigdaagse vasten. De vreugde speelt er de hoofdrol, of liever Gods Geest, die de vreugde schenkt als zijn vrucht. De tekst getuigt van veel begrip en mededogen met de broeders en slaagt erin een toon te treffen die motiveert om van deze periode van het jaar iets bijzonders te maken. De monnikenvader Benedictus lijkt hier een coach die uit zijn team het beste weet te halen, en zijn broeders plezier geeft in de inspanning die geleverd moet worden.

Hij wil de monniken niet overvragen. De vrucht van de veertigdagentijd is geen menselijke prestatie, maar het is de vrucht van de heilige Geest, die in hen werkt en hen gereed maakt om zijn gaven te ontvangen. De vreugde is immers een gave van de heilige Geest. Die Geest is de inspiratiebron van de monnik om telkens met hernieuwd elan iedere jaarkring weer toe te leven naar het hoogtep..

Heel het jaar door je voor de volle honderd procent engageren is maar weinigen gegeven, weet Benedictus. Continu geestelijk topprestaties leveren is onmogelijk. Maar ieder jaar een nieuw begin maken en met enthousiasme toeleven naar de beleving van het feest der feesten, de Verrijzenis van Christus, de overwinning op de dood, dat is een reële mogelijkheid.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .