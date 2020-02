Gänswein beschuldigt kardinaal Sarah opnieuw

Rome

Het schimmige spel rond de publicatie van het celibaatboek door kardinaal Sarah en paus Benedictus XVI is nog steeds niet opgehelderd. ‘De waarheid is dat Benedictus al in juli met het schrijven van zijn tekst begonnen was’, terwijl kardinaal Sarah pas begin september met het idee van een boek over het priestercelibaat kwam. Dat zegt aartsbisschop Gänswein deze week tegen het Duitse weekblad..

