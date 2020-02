Wandtapijten Rafaël terug in Sixtijnse kapel

Twaalf unieke zestiende-eeuwse wandtapijten zijn gedurende zes dagen te zien in de Sixtijnse kapel in het Vaticaan, waar kunstenaar Rafaël ze oorspronkelijk voor had gemaakt. De expositie is sinds maandag voor bezoekers aan de Vaticaanse musea te zien ter gelegenheid van de 500e verjaardag van de dood van de schilder. De tapijten, gemaakt van zijde, wol, goud en z..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .