Vlaming neemt na drie jaar ontslag als kluizenaar

De Vlaming Stan Vanuytrecht heeft na drie jaar zijn (onbetaalde) ‘baan’ als kluizenaar in het Oostenrijkse Saalfelden neergelegd. In 2015 reageerde hij op een vacature die door de burgemeester en de parochie waren uitgeschreven en werd hij uit meer dan vijftig kandidaten gekozen.

Saalfelden

Vanuytrecht (61) heeft in zijn ontslagbrief aangegeven dat hij drie jaar lang ‘met grote vreugde’ kluizenaar in Saalfelden was en dat hij heeft genoten van de vele gesprekken met bezoekers aan de kluis, hoewel de Duitse taal de nodige concentratie en energie vroeg. Gezondheidsredenen zijn volgens de weduwnaar, vader en opa de reden voor zijn terugtreden. Ook schrijft hij in België met de opl..

