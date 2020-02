Historische ontmoeting op hoog niveau tussen China en Vaticaan

Voor het eerst in vijftig jaar is er op hoog niveau een ontmoeting geweest tussen China en het Vaticaan. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, ontmoette vrijdag in München zijn Vaticaanse evenknie, aartsbisschop Paul Gallagher.

München

Het Vaticaan maakte de historische ontmoeting, die plaatsvond in de marge van de internationale veiligheidsconferentie in München, in een persverklaring bekend. Volgens de verklaring vond het gesprek plaats ‘in een hartelijke sfeer’ en is geconstateerd dat ‘de contacten tussen beide zijden zich de afgelopen tijd positief hebben ontwikkeld’.

Yi en Gallagher bespraken vooral het akkoord over bisschopsbenoemingen dat eind 2018 is gesloten. Het akkoord is weliswaar nog steeds geheim, maar voorziet volgens bronnen in inspraak van de Chinese overheid bij bisschopsbenoemingen. Tegelijkertijd wordt de paus erkend als hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk en houdt hij bij bisschopsbenoemingen het laatste woord. Yi en Gallagher hebben hun v..

