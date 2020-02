Poolse bisschop op non-actief na beschuldiging misbruik

De Poolse hulpbisschop van Krakau, Jan Szkodon (73) heeft na beschuldigingen van seksueel misbruik zijn pastorale taken voor onbepaalde tijd neergelegd.

Krakau

De Poolse hulpbisschop van Krakau, Jan Szkodon (73) heeft na beschuldigingen van seksueel misbruik zijn pastorale taken voor onbepaalde tijd neergelegd. Hij zou in 1998 een 15-jarig meisje hebben aangerand. Hoewel de beschuldiging voor de Poolse wet verjaard is, doet het Vaticaan toch onderzoek. Het Vaticaan stelde de bisschop op de hoogte van de beschuldigingen. Szkodon noemt de beschuldigi..

