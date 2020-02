Pater Elias start Nederlands filiaal van Amerikaanse zender EWTN

Pater Elias Leyds van de congregatie van Sint-Jan was tot voor enkele maanden programma-directeur en presentator bij Radio Maria. Binnenkort lanceert hij in Nederland een filiaal van de Amerikaanse rooms-katholieke tv-zender EWTN.

Geldermalsen

Wanneer wordt EWTN Lage Landen gelanceerd?

‘De lancering is nog niet gepland. We gaan beginnen op Facebook, door binnen enkele weken heel eenvoudig met mijn eigen input een paar dingen te maken. Goede dingen beginnen altijd eenvoudig. Daarna zullen we verder gaan op Youtube. En langzamerhand willen we dan via een eigen internetsite als filiaal van EWTN programma’s doorgeven. Het is een franchise. Dat betekent dat je een pakket aanbie..

