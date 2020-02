Opvolger van Augustinus in Tunesië tot bisschop gewijd

De 44-jarige Fransman Nicolas Lhernould is zaterdag in de kathedraal van Tunis tot bisschop van Constantine en Annaba gewijd.

Tunis

Annaba is de huidige naam van de antieke plaats Hippo, waar Augustinus in de 5e eeuw bisschop was. Het ligt in het oosten van Algerije.

Lehernould was sinds 2004 priester van het bisdom Tunis, waar hij ook tot bisschop is gewijd. Het was de eerste bisschopswijding in Tunesië sinds 58 jaar.

Hij is met 44 jaar de jongste rooms-katholieke bisschop ter wereld. Augustinus was 42 jaar toen hij bisschop van Hippo werd. Lhernould zal binnenkort naar Algerije verhuizen om de kleine katholieke minderheid in het oosten van Algerije te dienen.

