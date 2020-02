Oekraïense president vraagt paus om hulp bij vrijlating krijgsgevangenen

Vaticaanstad

Dat liet de president weten na afloop van zijn privéaudiëntie bij paus Franciscus afgelopen zaterdag. Volgens onofficiële cijfers zou het een laatste honderdtal laatste gevangenen betreffen sinds de grote gevangenenruil van 29 december 2019.

De paus ‘doet alles wat mogelijk is om vrede en harmonie over de hele wereld te bereiken’, twitterde Zelenskiy, die in april 2019 tot president werd gekozen, na afloop van zijn audiëntie.

