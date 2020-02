Beeld met bloeddruppel van Johannes Paulus II voor Sint-Jan

Een beeld van paus Johannes Paulus II zal zondag 9 februari in de Sint-Janskathedraal van Den Bosch worden ingezegend. In het beeld bevindt zich ook een relikwie van de in 2014 heiligverklaarde Poolse paus: een druppel bloed.

‘s-Hertogenbosch

De makers van het 120 kilo wegende beeld, het kunstenaarsechtpaar Marianne en Jean Bremers, hebben het beeld afgelopen 16 januari naar de kathedraal gebracht. De inzegening zal plaatsvinden door de pastoor van de Poolse parochie in Den Bosch, pater Krzysztof Obiedziński.

Johannes Paulus II bezocht de Bossche kathedraal 35 jaar geleden, op 11 mei 1985. De ontvangst was er echter kil. De pausmobiel reed door vrijwel verlaten straten. Het ooit zo katholieke Brabant was inmiddels aan het seculariseren geslagen en met name de ethische uitspraken van Johannes Paulus II vielen in slechte aarde. Bovendien had de benoeming van conservatieve bisschoppen als Jan Ter Sc..

