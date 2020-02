Migranten maken de kerk vitaal

Wat publicist Paul Scheffer twintig jaar geleden het ‘multiculturele drama’ noemde, is voor de Rooms-Katholieke Kerk in Zweden een zegen. Door de Reformatie, de komst van de Zweedse staatskerk en de secularisatie decimeerde het aantal katholieken eind vorige eeuw tot het dieptepunt van 5.000 gelovigen. Inmiddels puilen de kaartenbakken uit en zijn er 150.000 katholieken.

Die enorme expansie komt niet door autochtone Zweden die massaal de weg naar Rome vonden – dat zijn er jaarlijks zo’n honderd –, maar is vrijwel volledig toe te schrijven aan de instroom van arbeidsmigranten en asielzoekers. Zo is het aantal Poolse katholieken in Zweden een veelvoud van de katholieken met Zweedse wortels en ontstaan er overal parochies met een etnische signatuur. De Rooms-Ka..

Alhoewel Zweden een ‘extreem’ voorbeeld is, vindt overal in Europa een soortgelijke ‘verkleuring’ van het christelijke landschap plaats. De Church of England heeft slechts twee bisdommen die nog groei vertonen – Londen en het Europese vasteland – en dat komt alleen door de instroom van anglicanen uit met name Afrikaanse landen. Ook in Nederland zijn er naast (krimpende) territoriale parochie..

