Afwezigheid paushulp leidt tot Vaticaanse speculaties

De wekenlange afwezigheid van aartsbisschop Georg Gänswein bij publieke optredens van paus Franciscus heeft tot speculaties geleid. Diverse media suggereren een strijd met Franciscus. Anderen melden dat Benedictus XVI er slecht aan toe is en alle aandacht verdient.

Vaticaanstad

Verschillende Duitse media, waaronder Die Tagespost, meldden woensdagochtend dat de als conservatief bekend staande Gänswein door Franciscus voor onbepaalde tijd op non-actief was gesteld. De Vaticaanse persdienst liet als reactie niet meer los dat de afwezigheid te maken had met 'een gebruikelijke herverderling van verschillende taken'. Wat alleen maar tot meer speculaties leidde.

