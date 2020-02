Paus blijkt vrouw die hij op de vingers tikte nadien ontmoet te hebben

De beelden gingen de hele wereld over: paus Franciscus tikte op oudjaarsdag een Aziatische vrouw flink op haar vingers nadat deze hem hardhandig naar zich toe had getrokken waardoor hij zijn evenwicht bijna verloor. Nu blijkt Franciscus de bewuste vrouw op 8 januari op zijn initiatief te hebben ontmoet in het kader van een algemene audiëntie die wekelijks op woensdag plaatsvindt.