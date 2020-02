Paus grijpt in bij 'Herauten van het Evangelie'

Paus Franciscus heeft zich persoonlijk gemengd in het onderzoek naar de omstreden 'Herauten van het Evangelie'. Het onderzoek dat in 2017 begon, werd tot nu toe constant door de uiterst conservatieve beweging tegengewerkt.

Vaticaanstad

Paus Franciscus schreef een persoonlijke brief aan de leider van de beweging, Felipe Eugenio Lecaros Concha, zoals de Spaanse nieuwssite Vida Nueva wist te onthullen.

De Herauten werden in de jaren negentig van de vorige eeuw in Brazilië gesticht en zijn momenteel werkzaam in meer dan zeventig landen. In 2017 begon het Vaticaan een onderzoek naar mogelijk wijdverspreid seksueel misbruik van minderjarigen, gewetens- en machtsmisbruik, irreguliere duiveluitdrijvingen, een overdreven cultus van de stichter en financiële malversaties. In september 2019..

