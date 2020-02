Paus doneert 600.000 mondmaskers aan China

Paus Franciscus heeft 600.000 mondmaskers aan China geschonken als bijdrage tegen de verspreiding van het coronavirus. De maskers zijn een gift van de Heilige Stoel en de Chinese christelijke gemeenschappen in Italië. De actie werd georganiseerd in samenwerking met de apotheek van het Vaticaan. China Southern Airlines verzorgde het gratis transport naar China.

Vaticaanstad

De 600.000 maskers zullen worden verspreid in de zwaar door het virus getroffen provincie Hubei, maar ook in Zhejiang en Fujian. De maskers zijn in vier verschillende transporten naar China gebracht en elke set maskers droeg volgens de katholieke nieuwssite AsiaNews een sticker met de afbeelding van het wapen van paus Franciscus. Een in Rome werkzame Chinese priester, Vincenzo Han Duo, werkt..

