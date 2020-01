Marc Desmet nieuwe overste van jezuïeten

Antwerpen

De jezuïet Marc Desmet (63) is door de algemene overste van de wereldwijde jezuïeten benoemd tot de nieuwe regionaal overste in Nederland en Vlaanderen die sinds 2017 een gefuseerde provincie vormen. Desmet werkte voor zijn intrede enkele jaren als arts en studeerde filosofie en theologie in Parijs en Leuven. Hij is een erkend expert op het gebied van de palliatie..





