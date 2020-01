Bisschoppen houden geheime ontmoeting over rechtse thema’s

Meer dan honderd bisschoppen hebben vorige week in Portugal deelgenomen aan een geheime ontmoeting die werd georganiseerd door een Amerikaanse, conservatieve en libertarische denktank. Ook de Nederlandse hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, Jan Hendriks, was van de partij.

Amersfoort

De ontmoeting, georganiseerd door het Acton Institute for the Study of Religion and Liberty, vond plaats in een vijfsterrenresort met een 27 holesgolfbaan en een spacentrum van 1500 vierkante meter. Volgens de Portugese nieuwssite 7Margens namen 110 bisschoppen uit 42 landen deel, onder wie drie kardinalen.

De ontmoeting moest geheim blijven, evenals de namen van de deelnemers en de sprekers. De directeur van het in Rome gevestigde Europese filiaal hangt op wanneer het Nederlands Dagblad telefonisch om informatie vraagt. Ook het Amerikaanse hoofdkantoor geeft niet thuis.

