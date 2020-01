Paus kiest voormalige straatwerker als privé-secretaris

Paus Franciscus heeft de Urugayaan Gonzalo Aemilius aangesteld tot privé-secretaris. De 40-jarige priester werkte in Montevideo met straatkinderen en drugsverslaafden.

Vaticaanstad

Aemilius werd geboren in een welgestelde familie, als kind van ongelovige ouders en met een joodse oma. Hij bekeerde zich tot het christendom nadat hij onder de indruk was geraakt van priesters die in de buitenwijken van de hoofdstad Montevideo met straatkinderen werkten ondanks doodsbedreigingen.

Hij besloot priester te worden en na zijn wijding in 2006 werkte hij zelf ook met straatkinderen en drugsverslaafden. Hij stichtte onder meer een basisschool. Jorge Bergoglio, de toenmalige aartsbisschop in het buurland Argentinië, raakte onder de indruk is van zijn werk.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .