Column Anne Christine Girardot: Waarom hebben we het zo weinig over de dood?

Ik moet een jaar of 5 zijn geweest toen mijn moeder me een paar dagen liet logeren bij de buren. Toen ze mij weer ophaalde zei de buurman: ‘Wat een ernstig kind! Ze vroeg plotseling aan ons, terwijl we aan de quiche Lorraine zaten ‘wat gebeurt er als we doodgaan?’’.

‘Het zat al vroeg in je’ concludeerde mijn moeder toen ze me dat vertelde. Inderdaad, er gaat geen dag voorbij zonder dat ik aan de dood denk. Ik sta ermee op. Ik ga ermee naar bed. Het is een aangeboren afwijking.

Wat mij verbaast is hoeveel mensen er níet mee bezig zijn. Ze lijken het leven te leiden zonder enkel besef van hun eigen sterfelijkheid, kwispelend als een hond die van niets weet. Doodgaan is een onderdeel van onze menselijkheid dat we te graag onder het tapijt schuiven.

