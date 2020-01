Kardinaal Re gekozen tot deken

De Italiaanse kardinaal Giovanni Battista Re (85) is gekozen tot deken van het kardinaalscollege. Deze functie behelst vooral de organisatie van een conclaaf wanneer een paus sterft of aftreedt. Maar omdat hij ouder is dan 80 – de maximumleeftijd voor deelname aan een conclaaf – zal de samen met hem gekozen vicedeken – de Argentijnse kardinaal Leonardo Sandri (76) – die taak vervullen, mocht er..

