Mensen van SOS Chrétiens d’Orient ontvoerd in Irak

Parijs

Vier medewerkers van de christelijke hulporganisatie SOS Chrétiens d’Orient zijn spoorloos verdwenen in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Dat heeft de organisatie op een persconferentie laten weten.

De drie Fransen en een Irakees zijn afgelopen maandag voor het laatst gezien in de buurt van de Franse ambassade. Ze waren in de hoofdstad om hun visa te verlengen en administratieve zaken te regelen, zoals de officiële inschrijving van hun organisatie bij de Iraakse autoriteiten. De organisatie heeft in Irak haar basis in Erbil. Zij heeft zestien medewerkers in Irak.

