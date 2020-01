Mensen van SOS Chrétiens d’Orient ontvoerd in Irak

Parijs

De drie Fransen en een Irakees zijn afgelopen maandag voor het laatst gezien in de buurt van de Franse ambassade. Ze waren in de hoofdstad om hun visa te verlengen en administratieve zaken te regelen, zoals de officiële inschrijving van hun organisatie bij de Irakese autoriteiten. De organisatie is in Irak gebaseerd in Erbil. Zij heeft zestien medewerkers in Irak.

Volgens de organisatie betreft het ‘ervaren werknemers die sinds jaren voor ons werken.’ Voor zover bekend is er nog geen losgeld gevraagd. De Franse organisatie helpt onder meer bij de opbouw van de Nineve-vallei en de terugkeer van door ISIS verdreven christenen. Ook staat zij op het punt om een nieuwe school te openen in de hoofdstad. Doel van de organisatie is ‘oosterse christenen te hel..

