Emmausganger als vrouw in logo voor ‘Zondag van het Woord van God’

Een afbeelding van de ontmoeting van Jezus op weg naar Emmaüs is door het Vaticaan gekozen als logo van de ‘Zondag van het Woord van God’ die op 26 januari voor het eerst in alle rooms-katholieke kerken ter wereld zal worden gehouden. De afbeelding stelt twee leerlingen voor die met de verrezen Christus op weg zijn naar Emmaüs. Een van de leerlingen is afgebeeld als vrouw.