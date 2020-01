Opnieuw is er grootschalig misbruik bekend geworden bij de Legionairs van Christus. Jonge meisjes zouden in Mexico jarenlang zijn misbruikt met medeweten van het Vaticaan.

Mexico-Stad

Het misbruik zou in de jaren negentig zijn gepleegd door pater Martinez in een Mexicaanse katholieke eliteschool in Cancun. ‘Hij verkrachtte meisjes tussen de zes en acht of negen jaar ten overstaan van andere meisjes die in de bijbel lazen’, schrijft een van de slachtoffers in een brief die in het bezit is van persbureau AP.

Tien jaar gele..

