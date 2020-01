40 jaar later: ‘Ik stond er bij en ik keek ernaar’

Deze maand is het 40 jaar geleden: de bijzondere Synode van de R.K. bisschoppen van Nederland te Rome van 14-31 januari 1980. Ik denk dat dit gebeuren grotendeels vergeten is, en dat een jongere generatie er wellicht niet eens meer van heeft gehoord. Destijds hield het de gemoederen danig bezig, en hoewel ik er natuurlijk helemaal geen deel van uitmaakte, was ik er toch nauw bij betrokken. Alle directe deelnemers lieten zich nl. vergezellen door een assistent, en de Prior van de St. Willibrordsabdij, door de paus zelf tot synodelid gebombardeerd had mij gevraagd hem te vergezellen.

De vergaderingen vonden plaats in het Vaticaan. De paus was er zo veel mogelijk zelf bij en was dan voorzitter, terwijl hij zich bij afwezigheid liet vertegenwoordigen door kardinaal Willebrands of mgr. Godfried Danneels, kersvers aartsbisschop van Mechelen-Brussel en nog niet tot kardinaal gecreëerd. Alleen de synodeleden zelf namen deel aan het beraad, de assistenten hadden geen toegang. D..

Paus Johannes Paulus II, nog maar kort in het ambt, heeft zich sterk geengageerd, en had hoge verwachtingen van dit experiment, helemaal nieuw in de kerkgeschiedenis. Het grote thema van de synode was “communio”, theologisch goed doordacht, maar psychologisch niet zo sterk in de verf gezet. Want hoe bevorder je communio? Een pluspunt was zeker dat de bisschoppen allen waren ondergebracht in ..

