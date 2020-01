Rome

De privé-secretaris van Benedictus XVI heeft ontkend dat paus Franciscus zich met het omstreden celibaatboek van kardinaal Sarah en Benedictus XVI bemoeid heeft.

Gänswein deed zijn uitspraken tegenover de Duitse krant Die Tagespost. Hij reageert daarmee op uitlatingen van de Italiaanse journalist Antonio Socci die op zijn Facebookpagina meldde dat ‘geloofwaardige bronnen in het Vaticaan’ vertelden dat de paus woedend had ingegrepen en had bevolen de naam van Benedictus XVI van de kaft van het boek te laten verwijderen.

