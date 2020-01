Bisschop Mutsaerts hoopt dat paus Amazone-document zal vernietigen

De hulpbisschop van Den Bosch, Rob Mutsaerts, hoopt dat paus Franciscus het document van de bisschoppensynode over de Amazone ‘zal vernietigen’, maar zegt daar weinig fiducie in te hebben. ‘Moge God ons genadig zijn’.

Milaan

De Amazone-synode stelde volgens Mutsaerts ‘gelovigen teleur’. Het was ‘een bespotting van ons prachtige geloof, een breuk met de traditie’. Mutsaerts deed zijn uitspraken tegenover de Italiaanse krant Il Giornale.

Het echte probleem is volgens de hulpbisschop van de Bossche bisschop Gerard de Korte ‘een gebrek aan geloof dat niet kan worden opgelost met gehuwde priesters’. Mutsaerts verwijst naar de Anglicaanse kerk: ‘de crisis in andere kerken is zelfs groter dan in de katholieke: de ineenstorting van het geloof is dramatisch’.

