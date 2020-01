Paus Franciscus benoemt vrouw op hoge post

Paus Franciscus heeft Francesca Di Giovanni (66) benoemd tot ondersecretaris voor de relatie met staten. Zij is de eerste vrouw op een zo belangrijke diplomatieke post bij de Heilige Stoel.

Vaticaanstad

De benoeming is een zoveelste aanwijzing dat Franciscus meer vrouwen op verantwoordelijke functies in het Vaticaan wil benoemen. Volgens Di Giovanni is het besluit ‘vernieuwend en een teken van aandacht voor vrouwen’ van de zijde van de paus.

De van oorsprong Siciliaanse juriste werkt al 27 jaar op het staatssecretariaat en heeft zich volgens de persverklaring van het Vaticaan met name beziggehouden met thema’s als vluchtelingen en migranten, internationaal humanitair recht, vrouwenrechten en intellectueel eigendom.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .