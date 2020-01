Paus Benedictus XVI in 2013. (beeld anp / Robin Utrecht)

Vaticaanstad

Emeritus paus Benedictus XVI (92) wil niet dat zijn naam op de omslag staat van het boek over het priestercelibaat dat morgen in Frankrijk had moeten verschijnen.

Precies 24 uur na de publicatie van de eerste ‘sleutelteksten’ uit het boek op de site van de Franse krant Le Figaro, meldden maandagavond een Spaanse, een Argentijnse en een Italiaanse krant dat volgens ‘betrouwbare bronnen uit de nabijheid van emeritus paus Benedictus XVI’ deze ‘niet de mede-auteur is’ van het boek dat met veel bombarie door de Franse uitgever was gepresenteerd.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .