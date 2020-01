Kardinaal Pell (78) is door de Australische autoriteiten overgebracht naar een andere gevangenis nadat met een drone waarschijnlijk was geprobeerd foto’s van hem te maken.

Melbourne

Volgens lokale media zou Pell in de gevangenis een taak als tuinier hebben gekregen. Pell zit een gevangenisstraf uit van zes jaar na zijn veroordeling van seksueel misbruik van twee minderjarigen. Waarschijnlijk in maart zal hij horen of hij van de Hoge Raad voor een laatste keer in hoger beroep mag. Pell is overgebracht naar een extra beveiligde gevangenis, zeventig kilometer verderop. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .