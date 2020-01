Heiligheid en huwelijk gaan niet samen, volgens Benedictus XVI en Sarah

Ansichtkaarten van verschillende pausen bij het Sint Pietersplein in Rome. (beeld anp / Robin Utrecht)

Parijs

‘Silere non possum!’ (Ik kan niet zwijgen), schrijven Benedictus XVI en kardinaal Sarah, de beroemde kerkvader Augustinus citerend. ‘We leven in het verdriet en het lijden van moeilijke en troebele tijden. Het was onze heilige taak om aan de waarheid van het katholieke priesterschap te herinneren.’

Het boek telt 175 pagina’s en is ‘opgedragen aan alle priesters ter wereld’ die volgens beide auteurs ‘in de war’ zijn vanwege het ‘onophoudelijke vragen stellen bij hun gewijde celibaat’. Samen schreven ze de inleiding en de conclusie. Het hart van het boek wordt gevormd door een tekst van elk van hen.

