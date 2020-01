Huwelijkscursus van twee jaar voor stellen in Spanje

Madrid

‘Om priester te worden, heb je zeven jaar opleiding in een seminarie nodig, en om te trouwen en vrouw, man, moeder en vader te zijn maar twintig uur?’ Die vraag hield een bisschoppelijke woordvoerder de aanwezigen voor tijdens een persbijeenkomst over de cursus.

Een commissie waarin ook echtparen zaten, ontwikkelde de cursus. Die kent twaalf deelthema’s en voorziet in tweewekelijkse sessies die over twee of drie jaar verspreid worden gegeven. De bisschoppen zien de cursus als een mogelijkheid om het hoge aantal scheidingen tegen te gaan. Binnen vijf jaar na een kerkelijk huwelijk in Spanje is 40 procent alweer uit elkaar. Na vijftien jaar is het aan..

