Oud-Katholieken bieden je een glimp van de kerk van morgen

Komende zaterdag neemt de Oud-Katholieke Kerk afscheid van de zittende Utrechtse aartsbisschop, mgr. Joris Vercammen. Oud-Katholiek is misschien wel het meest verwarrende vaandel in het veelkleurige landschap aan Nederlandse kerkgenootschappen, zeker voor mensen die er nog nooit van gehoord hebben. Het roept het beeld van gestold verleden op en in heimwee gevangen devoties. De Oud-Katholieke Kerk zet juist de deuren wijd open voor de tekenen van de tijd. Getrouwde priesters, vrouwen in het ambt, erkenning van het homohuwelijk – de Oud-Katholieke menukaart kent weinig taboes.

Een eigentijdse kerk dus die daarvoor haar legitimatie zegt te vinden in het onverdeelde christendom van de eerste eeuwen. En een eigenwijze kerk die drie eeuwen geleden ontstond uit het verzet van stugge kaaskoppen tegen het besluit van Rome om Nederland tot missiegebied te verklaren en ons land los te maken van de normale kerkelijke, bisschoppelijke structuren. Dan kiezen we toch gewoon onze eigen bisschop! Wat de Oud-Katholieken betreft was er van een nieuwe kerkstichting geen sprake; zij zagen het als de doorstart van een filiaal dat met sluiting werd bedreigd.

Ik heb de Oud-Katholieke Kerk zo’n dertig jaar geleden leren kennen toen ik als student met een losse Hervormde achtergrond een speurtocht maakte langs diverse kerken. Vooral voor protestanten met een katholieke onderbuik biedt het een aantrekkelijk en sympathiek alternatief voor hun eigen én de Roomse kerk. Ook omdat het offer uitblijft dat iedere ex-protestant die overstapt naar Rome moet brengen: een door Schrift en exegese geschraagde verkondiging maakt plaats voor enkele pastorale dooddoeners die in het beste geval wat losjes tegen het evangelie van die zondag aanleunen. Bij een Oud-Katholieke preek grijp je gewoon weer als vanouds naar een pepermuntje.

Bij een kennismaking is natuurlijk vooral de kleinschaligheid wel even wennen. In Nederland zijn er ruim vijfduizend Oud-Katholieken. Toch is juist dat aspect van mijn snuffelstage mij tot op de dag van vandaag altijd bijgebleven. Ook in een kleiner kerkelijk verband en bij zondagse vieringen met twintig of dertig medegelovigen kan je eigen geloofsleven net zo intens zijn. Dat zorgt voor een gezonde relativering bij alle sombere verhalen over ontkerkelijking en secularisatie. Het zal echt nog wel even duren voordat de PKN en RKK tot Oud-Katholieke proporties geslonken zijn, maar het goede nieuws is dus: wees niet bang, het valt reuze mee!

Het meest interessant is de Oud-Katholieke Kerk als oefenplaats voor de herenigde kerk. Er zijn weinig kerkgenootschappen die zo hartstochtelijk streven naar hun eigen overbodigheid. Oud-Katholieken vervullen niet alleen een oecumenische brugfunctie tussen Rome en Reformatie. Ook binnen de Oud-Katholieke Kerk zelf zijn al drie eeuwen schetsen te vinden van de kerk van de toekomst. Zeker nu het heel gewoon wordt dat dominees een ‘priester’-boordje dragen en andere katholieke fratsen uithalen, de PKN onder de schuilnaam van classispredikanten met het bisschopsambt flirt en paus Franciscus Roomse drempels slecht die eeuwenlang de toenadering tot andersoortige christenen blokkeerden. Tegen die achtergrond bieden de Oud-Katholieken een mogelijk vergezicht van de verenigde kerk waar we eens naar toe zullen groeien.

Oud-Katholieken zelf benadrukken altijd dat hun kerkmodel niet de unisono blauwdruk voor de toekomst vormt. In de Herenigde Oecumenische Kerk is ruimte voor verscheidenheid. Maar wie toch een glimp van de kerk van morgen wil opvangen, kan gerust eens op een zondag in een Oud-Katholieke kerkbank aanschuiven. Wie weet, bevalt het.