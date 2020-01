Montenegro viert gespannen kerstfeest

Er wordt vreedzaam geprotesteerd, maar tijdens politie-ingrijpen is toch een Servisch-orthodoxe bisschop gewond geraakt.

Podgorica

In Cetinje, de voormalige hoofdstad van het oude koninkrijk Montenegro, werd maandagavond een kerstritueel gevierd waarbij boomtakken werden verbrand. Zowel de Servisch-orthodoxen – onder hen de Servische ambassadeur – als gelovigen van de Montenegrijns-orthodoxe kerk vierden dit ritueel. Er waren ordetroepen om eventuele wanordelijkheden te voorkomen.

De Servisch-orthodoxe patriarch Irenej had daags ervoor de Montenegrijnse autoriteiten opgeroepen ‘om bij zinnen te komen’. Irenej zei te geloven dat de problemen vreedzaam kunnen worden opgelost, maar die geruststellend aandoende opmerking impliceert eveneens dat de vlam ook snel in de pan kan slaan.

De nieuwe ‘wet op de godsdienstvrijheid’ geeft de overheid de mogelijkheid om gebouwen van de Servisch-Orthodoxe Kerk die zij al voor 1918 in haar bezit had te nationaliseren. Het betreft minstens 66 kerken en kloosters, waaronder veel middeleeuwse en historische plaatsen.

onafhankelijk

Tot 1918 was Montenegro een onafhankelijk koninkrijk met een eigen orthodoxe kerk. Deze verloor echter in 1920 haar kerkelijke autonomie omdat Montenegro deel was geworden van Joegoslavië en de Joegoslavische koning de Montenegrijns-Orthodoxe Kerk, inclusief al haar bezittingen, liet opgaan in de Servisch-Orthodoxe Kerk. Sinds 2006 is Montenegro echter weer onafhankelijk, maar een derde van de 620.000 inwoners ziet zichzelf als Servisch en wil nauwe banden met Belgrado. Twee derde is lid van de Servisch-Orthodoxe Kerk, en slechts een minderheid van de in 1993 door een dissidente priester opgerichte autonome orthodoxe kerk, die internationaal door geen enkele andere kerk wordt erkend. ‘Ik hoop dat de autoriteiten bij zinnen komen, want zij zien de reactie van het volk’, zei Irenej. Gedurende het afgelopen weekend protesteerden duizenden Montenegrijnen, vaak met religieuze processies of openbare gebedsdiensten. Hoewel de protesten vrijwel zonder uitzondering vreedzaam zijn, raakte tijdens politie-ingrijpen toch een Servisch-orthodoxe bisschop gewond.

Balkanexpert Nikolay Krastev suggereert tegenover persbureau SIR dat de Montenegrijnse regering deze kerkelijke bezittingen zou willen nationaliseren om dan het gebruik ervan wel aan de Servisch-Orthodoxe Kerk toe te staan.

De Servische president Aleksander Vucic zei zaterdag op het laatste moment een privébezoek aan Montenegro af.