Paus benoemt voormalige pastoor van Edam tot apostolisch visitator

Paus Franciscus heeft de priester Petros Berga benoemd tot apostolisch visitator van de in Europa wonende Ethiopische katholieke gelovigen. Hij was vijftien jaar als priester werkzaam in Edam en studeerde theologie in Utrecht.

Vaticaanstad

Paus Franciscus heeft de priester Petros Berga benoemd tot apostolisch visitator van de in Europa wonende Ethiopische katholieke gelovigen. Hij was vijftien jaar als priester werkzaam in Edam en studeerde theologie in Utrecht.

Berga werd in 1967 geboren in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa, maar is priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam, waar hij in 1998 gewijd werd. Hij studeerde theologie aan de voormalige Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.

Terwijl hij gedurende vijftien jaar in Edam in de Heilige Nicolaasparochie werkzaam was, had hij ook pastorale taken voor in Nederland wonende Ethiopiërs. In 2013 keerde hij met toestemming van de bisschop van Haarlem-Amsterdam en op uitnodiging van de Ethiopische bisschoppen terug naar Ethiopië. Daar werkte hij eerst als secretaris van de bisschoppenconferentie en bereidde er onder meer een synode voor om de teksten van het vernieuwingsconcilie Vaticanum II (1962-1965) vijftig jaar later vruchten te laten dragen. Later werd hij er pastoraal coördinator van het aartsbisdom. In eerste instantie was het de bedoeling dat hij voor één jaar terug zou gaan, maar Berga woont er nog steeds.

Paus Franciscus heeft hem dinsdag benoemd tot apostolisch visitator van de Ethiopische gelovigen van de Ge’ez-ritus in Europa. Dat betekent dat hij namens de paus onderzoek doet. Deze Ge’ez-ritus is een Alexandrijnse liturigische ritus die in de Ge’ez-taal wordt gevierd en die zowel door orthodoxe als katholieke gelovigen in Ethiopië en Eritrea wordt gebruikt. Deze autonome oosterse kerken staan in volledige kerkgemeenschap met Rome. Door migratie zijn veel gelovigen in verschillende Europese landen terechtgekomen. Over de precieze opdracht die Berga meekreeg deed het Vaticaan geen mededelingen.

De persmededeling van het Vaticaan meldt dat hij de schrijver is van ‘meerdere publicaties over Ethiopisch monasticisme, iconografie, spiritualiteit en muziek’. <