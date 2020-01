Kerk in Nood slankt af en ontslaat mensen

De katholieke hulporganisatie Kerk in Nood heeft twee van de tien medewerkers ontslagen. De nieuwe directeur, Peter Broeders, nam dit besluit wegens dalende inkomsten, maar met name vanwege het het verlangen naar grotere efficiëntie.

Het logo van Kerk in Nood. (kerk in nood)

‘s-Hertogenbosch

Volgens Peter Broeders, die afgelopen september Joris Van Voorst tot Voorst opvolgde als directeur van Kerk in Nood, zal Kerk in Nood echter ook in de toekomst haar huidige taken blijven vervullen.

‘Enerzijds is dat het informeren van de Nederlandse samenleving over christenen wereldwijd en met name over christenvervolging, anderzijds het vragen om inzet voor vervolgde christenen door gebed en het inzamelen van gelden’, vertelt Broeders. Kerk in Nood denkt hetzelfde werk te kunnen verrichten met een kleiner team, ‘onder meer door de bedrijfsvoering te veranderen en door automatisering’. Broeders zelf zal een aantal taken van de ontslagen werknemers overnemen, terwijl andere taken worden door andere medewerkers zullen worden overgenomen.

Een van de twee ontslagen werknemers is Marjolijne Koomen-Du Maine die naast haar baan bij Kerk in Nood al deeltijd voor Katholiek Vandaag, de media-organisatie van priester Roderick Vonhögen, werkte, onder meer als presentatrice. <