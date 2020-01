Notre-Dame nog niet gered volgens Franse generaal

De op 15 april 2019 uitgebrande kathedraal van Parijs is nog niet gered. Het gebouw kan nog steeds instorten. Ook zijn er nog geen besluiten genomen over de herbouw.

Parijs

Dat blijkt uit uitspraken van generaal Jean-Louis Georgelin, die namens de Franse staat de herbouw van de kathedraal coördineert, tegenover Franse media. ‘We kunnen met name geen uitspraken doen over de staat van het gewelf.’ Dit gewelf kon uit veiligheidsoverwegingen nog steeds niet worden geïnspecteerd. De rector van de kathedraal, Patrick Chauvet, schatte afgelopen november de kans dat de kathedraal gered kan worden op vijftig procent.

Voordat de inspectie kan plaatsvinden, moeten de steigers om de kathedraal worden verwijderd. Die steigers waren geplaatst voor restauratiewerkzaamheden, en tijdens deze werkzaamheden ontstond de brand. Ze leunen nu tegen de muren, wat het pand verzwakt. Met een mogelijke restauratie zal op zijn vroegst in 2021 worden begonnen.

Of de kathedraal in de staat van voor de brand zal worden teruggebracht, of dat er een modern architectonisch element aan zal worden toegevoegd is nog onzeker. Ook staat de vraag nog open of het houten gewelf op traditionele, middeleeuwse wijze zal worden hersteld. <